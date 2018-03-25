Захарова: Лондон занимается "антирекламой мирового масштаба" в отношении РФ
25 марта 2018, 20:56 [ «Аргументы Недели» ]
В воскресенье, 25 марта, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова высказалась о позиции Великобритании по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.
По словам Захаровой, Лондон активно занимается "антирекламой мирового масштаба" в отношении РФ. Официальный представитель МИД России добавила, что власти Великобритании не располагают доказательствами, которые подтверждали бы наличие "российского следа" в данном деле, передает телеканал "Россия 1".
Мария Захарова также подчеркнула, что британское руководство очень надеется на консолидацию внешнеполитических ресурсов в этом вопросе.
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