Песков не комментирует возможную ротацию в администрации и правительстве

После состоявшихся выборов президента РФ, в которых победил Владимир Путин, СМИ переполняют версии о возможных кадровых изменениях в администрации главы государства и правительстве. Силуанов: "В целом налоговое бремя не будет увеличено"

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не комментирует, ожидается ли во властных струкурах серьезная ротация. По словам Пескова, он на данный момент не располагает такой информацией.

Пресс-секретарь президента России рассказал в эксклюзивном интервью телеканалу "МИР", что у президента есть конкретная программа, которая была озвучена в ходе послания Федеральному собранию. Когда появится новый кабинет министров, начнется его реализация.

На этой неделе Владимир Путин провел встречу с главой Минфира Антоном Силуановым. Главной темой их рабочей встречи было обсуждение финансового обеспечения основных направлений и планов, заявленных главой государства в Послании Федеральному Собранию. По словам Силуанова, правительство уже "готовит предложения по реализации поручений, которые были поставлены в Послании".

Премьер-министра Дмитрия Медведева на посту главы российского правительства может сменить председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина. Такой прогноз в беседе с журналистами сделал экономист Михаил Хазин.