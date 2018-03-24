Песков не комментирует возможную ротацию в администрации и правительстве
24 марта 2018, 13:50 [ «Аргументы Недели» ]
После состоявшихся выборов президента РФ, в которых победил Владимир Путин, СМИ переполняют версии о возможных кадровых изменениях в администрации главы государства и правительстве.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не комментирует, ожидается ли во властных струкурах серьезная ротация. По словам Пескова, он на данный момент не располагает такой информацией.
Пресс-секретарь президента России рассказал в эксклюзивном интервью телеканалу "МИР", что у президента есть конкретная программа, которая была озвучена в ходе послания Федеральному собранию. Когда появится новый кабинет министров, начнется его реализация.
На этой неделе Владимир Путин провел встречу с главой Минфира Антоном Силуановым. Главной темой их рабочей встречи было обсуждение финансового обеспечения основных направлений и планов, заявленных главой государства в Послании Федеральному Собранию. По словам Силуанова, правительство уже "готовит предложения по реализации поручений, которые были поставлены в Послании".
Премьер-министра Дмитрия Медведева на посту главы российского правительства может сменить председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина. Такой прогноз в беседе с журналистами сделал экономист Михаил Хазин.
Михаил Делягин: Сечин VS Медведев - кто преемник Путина?
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