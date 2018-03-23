СБУ заявила о разоблачении «хакеров ФСБ» в Киеве
23 марта 2018, 22:05 [ «Аргументы Недели» ]
Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) сообщили, что разоблачили группу "прокремлевских хакеров" в Киеве. Об этом сообщила сегодня, 23 марта пресс-служба ведомства.
"Оперативники спецслужбы установили, что подконтрольная ФСБ хакерская группировка организовывала кибератаки, в частности на объекты критической инфраструктуры, государственные и банковские учреждения", – сообщается на сайте СБУ. Хакеры использовали сервисы анонимизации сообщений, говорится в сообщении.
Кроме того, по данным СБУ, задокументировано, что злоумышленники по указанию российских спецслужб привлекали так называемые "бот-фермы" для проведения информационных операций против Украины.
В четверг, 22 марта, сайт Министерства обороны подвергся DDoS-атакам в ходе завершающего этапа голосования по выбору названия нового стратегического вооружения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
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