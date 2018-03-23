США обвинили хакеров Ирана в краже государственных секретов

По словам заместителя директора ФБР Дэвида Боутича, хакеры, поддерживаемые правительством Ирана, получили доступ к тайной информации о торговле, новых технологиях и военных разработках.

Боутич заявил, что хакеры якобы действовали от имени иранской правительственной организации «Корпус стражей исламской революции» (КСИР). Кроме этого, США обвиняют девятерых иранских хакеров во взломе 320 университетов в 22 странах, из которых 144 были американскими. По словам первого заместителя генпрокурора США Рода Розенстайна, ущерб в данном случае оценивается в 3,4 миллиарда долларов. Кроме того, хакеры якобы взломали серверы ООН и 36 крупных американских компаний, которые работают в области юриспруденции, медицины, здравоохранения и биотехнологий.

Согласно данным американских властей, для прикрытия операций использовался один из иранских институтов, деятельность которого связана с организацией научного обмена. Сообщается, что полученные хакерами данные были проданы в Иране.

Минфин США внёс в санкционный список девять физических лиц и компанию из Ирана.