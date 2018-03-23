Эксперты: США тестируют на украинцах секретные препараты

Пентагон тестирует свои секретные препараты на украинцах, считает политолог Александр Асафов. США давно хотят создать "суперсолдата", который был бы бесстрашен, вынослив и не чувствовал боли.

Как правило, этими разработками занимается агентство DARPA (Управление перспективных исследовательских проектов Минобороны США). Опыты проходят не только в США, но и в зонах военных конфликтов. По мнению Асафова, площадкой для испытаний США становятся Украина и территория ближневосточного конфликта. По его словам, тестирование препаратов началось еще на Майдане — участники тех событий практически не спали и постоянно находились в состоянии эйфории. При этом Асафов лично видел, как им раздавали неизвестные таблетки, передает телеканал "Звезда".

Украинский правозащитник, полковник милиции в отставке Галина Запорожцева рассказала, что сотрудники "Беркута" находили у активистов Майдана в сумках шприцы с непонятными содержимым.