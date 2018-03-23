The Times: Греция, Венгрия, Болгария и Словакия не хотят поддерживать Англию

Страны Евросоюза фактически раскололись по вопросу поддержки Лондона в его противостоянии с Москвой. «К сожалению, некоторые страны ЕС не готовы признать, что, скорее всего, за атакой в Солсбери на бывшего российского шпиона и его дочь стоит Россия», пишет влиятельная английская газета The Times.

По словам этого информированного издания, на саммите ЕС некоторые страны Европы отказались принимать меры против России без стопроцентных экспертно-криминалистических доказательств. «Такие государства, как Греция, Венгрия, Болгария и Словакия, возможно, считают, что им следует поддержать Путина и постоянный поток российской энергии», утверждает The Times. Такая позиция вызывает в Лондоне приступ настоящей зубной боли. Любопытно, что покидающие Евросоюз англичане достаточно нагло упрекают эти страны в том, что своими действиями «они подрывают саму суть ЕС».

Однако некоторые европейские государства заняли прямо противоположную позицию. По данным других СМИ Великобритании, Польша, Эстония, Латвия, Литва и… Франция, обдумывают идею высылки российских дипломатов, в качестве поддержки Лондона, который просит присоединиться всех к скоординированному удару по Москве. В позиции Варшавы и стран Прибалтики можно не сомневаться – там давно укрепилась воинствующая русофобия. Что же касается Парижа, то англичане, скорее всего, выдают желаемое за действительное. Впрочем, Макрон может преподнести неприятный «сюрприз» для Кремля.