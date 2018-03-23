Отзыв посла Евросоюза из России можно считать показательным выступлением

Отзыв посла ЕС в России Маркуса Эдерера для консультаций в Брюссель можно считать показательным выступлением Евросоюза в поддержку Лондона, считают в Совете Федерации.

Отзыв главы представительства Евросоюза в России Маркуса Эдерера прокомментировал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. «По большому счету это самая легкая мера, чтобы продемонстрировать недовольство, поскольку за ней практически ничего не следует. Отзыв для консультации – общепринятая практика, когда отношения в чем-то усложняются или накаляются. Как правило, она носит временный характер. Через какое-то время посол вернется», - сказал сенатор.

Страны – участники Евросоюза демонстративно подчеркнули некую солидарность с Великобританией, тем более что Евросоюзу это ничего не будет стоить. Сейчас многие отношения свернуты или находятся в полузамороженном состоянии, так что значимость посла ЕС в России уже не так сильна, как раньше. Мечта Великобритании об отзыве дипломатов стран Евросоюза из России не сбылась. Маловероятно, что европейские страны, учитывающие свои национальные интересы, пойдут на такое резкое обострение отношений с Россией, пишет RT.