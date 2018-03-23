Песков рассказал о внешней политике «в понимании Путина»

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что такое внешняя политика в понимании российского Президента Владимира Путина.

«На мой взгляд, в понимании Путина основная цель внешней политики и международных отношений заключается в обеспечении комфортных условий для решения внутренних задач», - рассказал Дмитрий Песков.

По его словам, у Президента России есть четкое понимание стоящих перед ним внутренних задач, а также конкретный план по их решению. Владимир Путин четко разделяет задачи на приоритетные и второстепенные, и поэтому нуждается в поддержке со стороны российской дипломатии, чтобы обеспечить комфортные условия для их решения.

К решению внутренних задач Владимир Путин относит необходимость роста российской экономики и перевод ее на инновационные рельсы. Приоритетными задачами Президент России называет здравоохранение, образование, промышленное производство и развитие инфраструктуры, пишет RT.