Песков рассказал о внешней политике «в понимании Путина»
23 марта 2018, 10:08 [ «Аргументы Недели» ]
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что такое внешняя политика в понимании российского Президента Владимира Путина.
«На мой взгляд, в понимании Путина основная цель внешней политики и международных отношений заключается в обеспечении комфортных условий для решения внутренних задач», - рассказал Дмитрий Песков.
По его словам, у Президента России есть четкое понимание стоящих перед ним внутренних задач, а также конкретный план по их решению. Владимир Путин четко разделяет задачи на приоритетные и второстепенные, и поэтому нуждается в поддержке со стороны российской дипломатии, чтобы обеспечить комфортные условия для их решения.
К решению внутренних задач Владимир Путин относит необходимость роста российской экономики и перевод ее на инновационные рельсы. Приоритетными задачами Президент России называет здравоохранение, образование, промышленное производство и развитие инфраструктуры, пишет RT.
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