Собчак хочет остаться в политике

С треском провалившись на президентских выборах с результатом 1,4%, Ксения Собчак пытается закрепиться в политике. Не успели отгреметь предвыборные баталии, как Собчак выбрала себе новую мишень – губернатора Московской области Андрея Воробьёва.

В отличие от Михаила Прохорова, выступившего спарринг-партнёром Владимира Путина со стороны либерального фланга на президентских выборах 2012 года и после этого покинувшего политику, Ксения Собчак, похоже, не собирается сбавлять обороты политического самопиара. Вчера она посетила больницу, где находятся десятки детей, поступивших с подозрением на отправление в результате выброса свалочных газов на подмосковном полигоне «Ярцево». Ксения отметила, что, хотя выборы закончились, она всё равно будет заниматься проблемами граждан. Также Собчак настаивает на том, что именно она добилась приезда губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва в больницу. Впрочем, разговаривать с людьми губернатор не стал. Ксения так прокомментировала это в Twitter: «То, что Воробьев приехал, но не стал общаться с людьми – прямое следствие отсутствия публичной политики. Я много раз об этом говорила – без дебатов, без прямого общения власть себя дистанцирует от всех». Короче говоря, окрепшая в предвыборных дебатах Собчак рассчитывала разнести Воробьёва в пух и прах, но он ретировался.

Ранее Ксения сказала, что не исключает своего участия в выборах губернатора Самарской области 9 сентября этого года, однако окончательного заявления на эту тему от неё пока не последовало. Выборы губернатора Подмосковья тоже состоятся 9 сентября этого года, и не исключено, что Собчак присматривается и к этому креслу. Также возможно, что Ксения рассчитывает возглавить партию либерального направления и попытать с ней счастья на выборах Госдумы в 2021 году. Напомним, либеральные партии стабильно не проходят в российский парламент, начиная с 2003 года.