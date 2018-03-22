Захарова припомнила западным коллегам хэштег #FreeSavchenko

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Facebook прокомментировала ситуацию с задержанием на Украине Надежды Савченко. Она написала об отсутствии реакции со стороны Европы на сложившуюся ситуацию. Надежда Савченко задержана

«А ЕС? ПАСЕ? СПЧ? Видимо, еще и следить не начали. Главное, чтобы когда они перестанут «следить» за ситуацией и осознают, что их кумир задержана, они не перепутали МИД Украины с МИДом России и не прислали нам ноту протеста», — написала Захарова. «Напоминаю нашим западным коллегам их же хэштег — #freesavchenko. Думаете, не пригодится?» — отметила представитель МИД.

Хэштег #FreeSavchencko активно использовался как пользователями соцсетей, так и политиками, которые требовали освобождения Надежды Савченко от уголовного преследования в России.

Ранее украинский лидер Пётр Порошенко поблагодарил СБУ и Генпрокуратуру страны после задержания депутата Верховной рады Надежды Савченко, которую подозревают в подготовке терактов против высшего руководства Украины.