МИД России рассказал об отправке военных и оружия в Центральную Африку

Российская Федерация на безвозмездной основе намерена оказать военно-техническую помощь Центральноафриканской Республике (ЦАР). Об этом сообщается в комментарии на сайте МИД России.

Заместитель директора Департамента информации и печати ведомства Артём Кожин отметил, что решение принято после рассмотрения соответствующей просьбы президента ЦАР. По соглашению комитета СБ ООН 2127 из запасов министерства обороны РФ на нужды центральноафриканской армии в период с конца января до начала февраля была доставлена партия стрелкового вооружения и боеприпасов. Пять военных и 170 российских гражданских инструкторов были командированы для подготовки военнослужащих ЦАР.

Итогом этой помощи должно стать существенное улучшение обстановки и повышение уровня безопасности в стране, урегулирование вооруженного конфликта, который затянулся внутри страны.