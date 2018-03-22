МИД России рассказал об отправке военных и оружия в Центральную Африку
22 марта 2018, 19:19 [ «Аргументы Недели» ]
Российская Федерация на безвозмездной основе намерена оказать военно-техническую помощь Центральноафриканской Республике (ЦАР). Об этом сообщается в комментарии на сайте МИД России.
Заместитель директора Департамента информации и печати ведомства Артём Кожин отметил, что решение принято после рассмотрения соответствующей просьбы президента ЦАР. По соглашению комитета СБ ООН 2127 из запасов министерства обороны РФ на нужды центральноафриканской армии в период с конца января до начала февраля была доставлена партия стрелкового вооружения и боеприпасов. Пять военных и 170 российских гражданских инструкторов были командированы для подготовки военнослужащих ЦАР.
Итогом этой помощи должно стать существенное улучшение обстановки и повышение уровня безопасности в стране, урегулирование вооруженного конфликта, который затянулся внутри страны.
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