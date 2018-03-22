Президент Перу уходит в отставку

Президент Перу Педро Пабло Кучински заявил о своей уходе, передав Конгрессу страны прошение об отставке. Решение покинуть пост глава государства принял после экстренного совещания с министрами своего правительства.

Как пишет НСН со ссылкой на Тасс, прошение президента об отставке должно быть утверждено на заседании парламента, которое, как ожидается, состоится сегодня 22 марта. Когда Кучински покинет свой пост, обязанности главы государства будет исполнять первый вице-президент Мартин Альберто Вискарра Корнехо. Если он откажется от этой роли, тогда президентское кресло перейдет ко второму вице-президенту Перу Мерседес Араос. Если оба вице-президента окажутся неспособны возглавить республику, врио президента будет назначен спикер парламента. Однако в этом случае будут созваны досрочные выборы.

Напомним, 79-летний Педро Пабло Кучински Годард — перуанский политик, премьер-министр Перу в 2005—2006 годах, кандидат в президенты на выборах 2011 года и президент по итогам выборов 2016 года. Вступил в должность 28 июля 2016 года.