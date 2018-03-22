Стали известны фамилии вероятных преемников Лаврова на посту главы МИД России

СМИ сообщили о том, что глава МИД России Сергей Лавров решил уйти со своей должности. Впоследствии данная информация была опровергнута официальными лицами. Несмотря на это, эксперты по-прежнему считают скорую отставку Лаврова вероятной.

В среду RTVI со ссылкой на свои источники в дипломатических кругах передал, что министр иностранных дел Сергей Лавров не войдет в новый состав российского правительства, который будет сформирован после инаугурации президента Владимира Путина. Согласно данным, оказавшимся в распоряжении телеканала, Лавров покинет свой пост из-за усталости.









В МИД это сообщение назвали «фейком» и «дезой». Соответствующее заявление в Facebook опубликовала представитель ведомства Мария Захарова.









Призвал не верить слухам об отставке одного из самых популярных российских министров и пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Спикер Кремля вместо рассуждений по поводу появившихся в прессе «спекуляций» предпочел поздравить Сергея Лаврова с днем рождения – накануне ему исполнилось 68 лет.









Несмотря на опровержения, поступившие от официальных лиц, добровольный уход Лаврова из МИД исключать нельзя, считает ведущий эксперт Центра политических технологий Алексей Макаркин. В интервью «Московскому комсомольцу» он напомнил, что дипломат руководит министерством с 2004-го. Последние четыре года выдались для Лаврова крайне напряженными, он находился на переднем крае противостояния с коллективным Западом. Макаркин допустил, что министр действительно устал от своей нелегкой работы и принял решение выйти на пенсию либо сменить род деятельности.









Если Сергей Лавров покинет МИД, его место может занять Александр Грущко, считает RTVI. Грушко является многолетним заместителем Лаврова, кроме того, в его послужном списке работа на посту постоянного представителя России при НАТО. Также телеканал навал вероятным вариант, при котором должность главы МИД займет человек из администрации президента.









Источники «Царьграда» не исключили, что этим человеком станет Дмитрий Песков. Пресс-секретарь Владимира Путина имеет немалый дипломатический опыт – с 1990 по 2000 годы Песков занимал различные должности в посольстве Москвы в Турции и центральном аппарате МИД России.