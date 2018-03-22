Лондон боится, что Россия разоблачит английских шпионов

Похоже, начав дипломатическую войну с Россией, многие в Великобритании уже начали жалеть об этом. В британских службах безопасности опасаются, что Кремль может раскрыть личности британских разведчиков, пишет газета Independent.

Англичане утверждают, что многие высокопоставленные члены администрации Владимира Путина сейчас очень возмущены агрессивными и провокационными высказываниями британских министров о вине России в покушении на Сергея Скрипаля и его дочь. По данным газеты окружение президента России сейчас выступает за радикальные меры. Поэтому первыми могут быть разоблачены агенты MI-6 из числа 23 высланных из Москвы английских дипломатов.

Широко распространить информацию об этих тёмных личностях Москва может через сайт WikiLeaks, который, как считают английские эксперты, в прошлом уже использовался для разоблачения секретов Запада. В результате опытных шпионов уже невозможно будет направить в другие страны. Раскрытие личных данных подвергнет агентов MI-6 опасности нападения.

Такая перспектива вызывает буквально зубовный скрежет в английской разведке. Высокопоставленный правительственный чиновник Великобритании заявил Independent, что угрозы России раскрыть личности британских разведчиков «абсолютно необоснованны и безответственны». Впрочем, на такие наезды в Москве уже никто не обращает внимания. Пусть в Лондоне сначала разберутся с безумством своего министра иностранных дел Бориса Джонсона – лишь после этого Кремль сможет начать серьёзный разговор с британцами.