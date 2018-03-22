Британские СМИ: Трамп нанёс удар по правительству Терезы Мэй

Дональд Трамп, который поздравил лидера России Владимира Путина с победой на президентских выборах, нанёс серьезный удар по правительству Терезы Мэй, утверждает английская газета Independent.

Звонок Трампа Путину вызвал в Лондоне, если не панику, что сильное замешательство. Англичанам сейчас очень важна поддержка США, а тут такой удар в спину. «Попытки Великобритании организовать согласованные международные действия против Москвы пока были во многом безуспешными», – утверждает газета. Конечно, публично Евросоюз выразил солидарность с англичанами, но никаких практических шагов для введения дальнейших санкций европейцы решили не предпринимать. К тому же президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер тоже решил поздравить Путина с переизбранием. «Но самым серьезным ударом для правительства Терезы Мэй стало то, что свои поздравления направил президенту России и Дональд Трамп, при этом он демонстративно не стал поднимать вопрос нападения в Солсбери на бывшего шпиона Скрипаля», – пишет Independent.