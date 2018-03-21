Президент Мьянмы заявил о своей отставке
21 марта 2018, 16:46 [ «Аргументы Недели» ]
Президент Мьянмы 71 летний У Тхин Чжо заявил, что покидает президентский пост. Средства массовой информации распространили его заявление, в котором лидер страны объясняет свой поступок усталостью и необходимостью отдыха.
Как сообщает ОТР, У Тхин Чжо был избран парламентом на должность президента два года назад. Это первый глава государства из невоенной среды. Он мог оставаться в своей должности еще три года. Выборы нового лидера государства состоятся через семь дней.
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