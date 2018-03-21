Что выпрашивали бывшие кандидаты в президенты у Путина

После оглашения результатов выборов президента Владимир Путин встретился в Кремле со всеми кандидатами, своими конкурентами на прошедшем голосовании. Часть встречи прошла «под камеру», но основное время – больше двух с половиной часов - оказались закрытыми. И никто из участников не стал комментировать её содержание.



"Аргументы недели" обратились к одному из участников встречи с Путиным – Сергею Бабурину - и он открыл завесу тайны.



- Мы дружно посмеялись над запросом Сурайкина сделать всех нас членами Совета Федерации. Наиболее мелкотравчатыми показались мне Собчак и Грудинин. Собчак постаралась обязательно в присутствии прессы, когда её уже выгоняли, всучить Путину список политзаключенных, больше у неё никаких вопросов не было.



У Грудинина тоже был один вопрос. Он попросил Путина закрыть 6-7 уголовных дел, которые идут сейчас по совхозу им. Ленина.



Явлинский ничего не просил.



Подробности в видеоинтервью Сергея Бабурина на канале Youtube.



