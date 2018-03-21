Песков сообщил, получат ли проигравшие кандидаты на пост главы РФ высокие посты
21 марта 2018, 13:45 [ «Аргументы Недели» ]
В среду пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал информацию о том, что Владимир Путин планирует предложить высокие посты проигравшим кандидатам на пост президента.
Песков сегодня опроверг данные сообщения, отвечая на вопросы журналистов о том, действительно ли глава государства принял такое решение и сообщил о нем на встрече с политиками, передает РИА "Новости".
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