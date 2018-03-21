В Совфеде подготовят «Белую книгу» о нарушениях прав человека на Украине

В Совете Федерации приняли решение подготовить «Белую книгу» нарушений прав человека на Украине, чтобы достучаться до мирового сообщества.

Это решение было принято сегодня на пленарном заседании верхней палаты парламента. Терпение российских сенаторов лопнуло после того, как Киев 18 марта при помощи своих силовых структур перекрыл доступ к избирательным участкам, расположенным в диппредставительствах России на территории Украины, лишив таким образом граждан России возможности принять участие в выборах президента своей страны.

Составлением «Белой книги» о нарушениях прав человека на Украине займется комитет по международным делам Совета Федерации. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко подчеркивает, что украинские власти умудрились нарушить все мыслимые и немыслимые запреты и нормы международного права. С фактами, которые будут собраны в «Белой книге», сенаторы планируют обратиться во все международные структуры, передает RT.