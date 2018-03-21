Политолог прокомментировал критику в адрес Трампа

После того, как американский президент Дональд Трамп все-таки поздравил Владимира Путина с переизбранием на пост главы государства, на него со всех сторон посыпалась критика. Трамп поздравил Путина с переизбранием

Ведущий эксперт Центра актуальной политики, политолог-американист Виктор Олевич прокомментировал шквал критики в адрес американского президента. «В США сформирована тяжелая внутриполитическая атмосфера, в которой Россия назначена пугалом. Поэтому любое движение Трампа в сторону России немедленно расценивается как некие уступки вопреки национальным интересам США», - считает эксперт.

Россия – один из ведущих игроков на мировой арене. С ней приходится считаться, нравится это Америке или нет. И, хотя критика в адрес Трампа со стороны его оппонентов вполне предсказуема, американцы начинают понимать, что Россия уже не та, что была в девяностых. В этом плане очень показательна обеспокоенность Трампа новым российским вооружением, которую он выразил в ходе телефонного разговора с Путиным.

Путина поздравили с переизбранием многие мировые лидеры, и не все из них находятся в дружественных отношениях с Россией. Но все понимают, что с Москвой необходимо вести диалог на равных. На предложение Москвы о возобновлении переговоров о стратегической стабильности необходимо дать положительный ответ, передает RT мнение эксперта.