Лавров пошутил о вмешательстве России в японскую погоду
21 марта 2018, 10:03 [ «Аргументы Недели» ]
Глава МИД РФ Сергей Лавров начал рабочий ланч с японским коллегой Таро Коно с шутки о вмешательстве России в японский климат вместо вмешательства в японские выборы.
Рабочий визит главы МИД РФ Сергея Лаврова в Японию проходит в день рождения российского министра иностранных дел. Официальный представитель МИД Мария Захарова ведет репортаж о происходящем в своем Facebook.
В начале рабочего ланча японский министр Коно Таро заметил, что Сергей Лавров привез с собой из России в Японию снегопад. Лавров тут же отшутился: «Раз мы не вмешивались в ваши выборы, то решили вмешаться в погоду», и под общий смех сфотографировал снег за окном, для отчета.
В завершение рабочего ланча Коно Таро тепло поздравил российского министра Сергея Лаврова с днем рождения и преподнес ему праздничный торт в виде футбольного мяча. Ответным презентом Лаврова стал официальный футбольный мяч предстоящего чемпионата мира по футболу, который пройдет в России летом этого года.
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