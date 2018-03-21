Лавров пошутил о вмешательстве России в японскую погоду

Глава МИД РФ Сергей Лавров начал рабочий ланч с японским коллегой Таро Коно с шутки о вмешательстве России в японский климат вместо вмешательства в японские выборы.

Рабочий визит главы МИД РФ Сергея Лаврова в Японию проходит в день рождения российского министра иностранных дел. Официальный представитель МИД Мария Захарова ведет репортаж о происходящем в своем Facebook.

В начале рабочего ланча японский министр Коно Таро заметил, что Сергей Лавров привез с собой из России в Японию снегопад. Лавров тут же отшутился: «Раз мы не вмешивались в ваши выборы, то решили вмешаться в погоду», и под общий смех сфотографировал снег за окном, для отчета.

В завершение рабочего ланча Коно Таро тепло поздравил российского министра Сергея Лаврова с днем рождения и преподнес ему праздничный торт в виде футбольного мяча. Ответным презентом Лаврова стал официальный футбольный мяч предстоящего чемпионата мира по футболу, который пройдет в России летом этого года.