Толстой: Тереза Мэй еще будет приносить извинения России

Премьер-министру Британии Терезе Мэйеще придется извиняться перед Россией, как ранее признал свою неправоту экс-госсекретарь США Колин Пауэлл. Так заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой. Британцы, в отличие от Мэй, поздравляют Путина с победой

Он назвал заявления Великобритании совершенно недопустимыми и хамскими. Политики позволяют себе заявления, не соответствующие их высокому статусу. Но они "будут вынуждены признать свою неправоту, как признал это Колин Пауэлл, который 15 лет назад размахивал пробиркой в Совбезе ООН. А Тереза Мэй еще будет извиняться перед Россией, я в этом уверен", — сказал Толстой, цитирует его РИА Новости.

Ранее Тереза Мэй в очередной раз высказала свое мнение насчет отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Премьер-министр Великобритании заявила, что у России был мотив и возможность для того, чтобы сделать это.