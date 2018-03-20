Толстой: Тереза Мэй еще будет приносить извинения России
20 марта 2018, 23:05 [ «Аргументы Недели» ]
Премьер-министру Британии Терезе Мэйеще придется извиняться перед Россией, как ранее признал свою неправоту экс-госсекретарь США Колин Пауэлл. Так заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
Он назвал заявления Великобритании совершенно недопустимыми и хамскими. Политики позволяют себе заявления, не соответствующие их высокому статусу. Но они "будут вынуждены признать свою неправоту, как признал это Колин Пауэлл, который 15 лет назад размахивал пробиркой в Совбезе ООН. А Тереза Мэй еще будет извиняться перед Россией, я в этом уверен", — сказал Толстой, цитирует его РИА Новости.
Ранее Тереза Мэй в очередной раз высказала свое мнение насчет отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Премьер-министр Великобритании заявила, что у России был мотив и возможность для того, чтобы сделать это.
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