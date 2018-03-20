Львов призвал Киев разорвать дипотношения с Россией

Львовский областной совет требует от Киева разорвать дипломатические отношения с Россией. Об этом сообщается на сайте облсовета. Соответствующее решение приняли депутаты на заседании сегодня, 20 марта.

«Своими последними действиями Российская Федерация продолжает демонстративно пренебрегать территориальной целостностью Украины, международными договорами и принципами цивилизованного общества», — говорится в сообщении.

Среди причин принятия обращения депутаты называют проведение выборов в Крыму. Депутаты Львовского облсовета также выступили за введение визового режима для российских граждан.