Львов призвал Киев разорвать дипотношения с Россией
20 марта 2018, 21:25 [ «Аргументы Недели» ]
Львовский областной совет требует от Киева разорвать дипломатические отношения с Россией. Об этом сообщается на сайте облсовета. Соответствующее решение приняли депутаты на заседании сегодня, 20 марта.
«Своими последними действиями Российская Федерация продолжает демонстративно пренебрегать территориальной целостностью Украины, международными договорами и принципами цивилизованного общества», — говорится в сообщении.
Среди причин принятия обращения депутаты называют проведение выборов в Крыму. Депутаты Львовского облсовета также выступили за введение визового режима для российских граждан.
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