Шойгу отметил активность вооружённых сил США вокруг Сирии

Министерство обороны РФ продолжает работу по стабилизации обстановки в Сирии, сообщил 20 марта на селекторном совещании глава российского военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу. По его словам за пять суток из Восточной Гуты по гуманитарным коридорам выведено около 80 тысяч человек.

Хорошо известно, что сирийская армия сейчас завершает свою успешную операцию по уничтожению боевиков в Восточной Гуте. Многие эксперты считают, что нервы у Вашингтона могут не выдержать. Поэтому неслучайно, что сегодня Сергей Шойгу посвятил Сирии значительную часть своего выступления.

По словам министра обороны, всего с начала российской военной операции в Сирии на освобожденные от террористов территории вернулось свыше миллиона трехсот тысяч беженцев. «Мы продолжаем наблюдать за действиями США и стран коалиции. Отмечаем активность их вооруженных сил вокруг Сирии», – сказал С.Шойгу. «Сохраняется возможность применения боевиками отравляющих веществ с тем, чтобы в дальнейшем обвинить сирийские войска в использовании химического оружия. Три таких попытки за последнюю неделю пресечены. Рассчитываем, что в складывающейся обстановке наши западные партнеры при принятии решений будут руководствоваться здравым смыслом, прекратят заигрывание с террористами и присоединятся к мирным российским инициативам в Сирии», – отметил министр обороны.