Американцы прекратили полёты над Сирией?

Укрепление ПВО Сирии возымело своё действие на международную коалицию, возглавляемую США. Как сообщает сайт Avia.Pro, специализирующийся на новостях авиации, ВВС США сегодня прекратили полёты над Сирией из-за российских средств РЭБ и сирийских ПВО. При этом специалисты ссылаются на ряд неофициальных источников.

Сегодня появилась информация о том, что полёты американской военной авиации над территорией Сирии прекращены из-за развёртывания российскими военными средств радиоэлектронной борьбы. Российские военные начали использовать наземные системы радиоэлектронной борьбы, которые серьёзно препятствуют безопасным полётам американской военной авиации. Из-за этого командование ВВС США и приняло решение временно прекратить полёты до возникновения крайней необходимости.

Министерство обороны Сирии было вынуждено действовать и активизировать новые системы противовоздушной обороны, так как американцы недавно нанесли удары по позициям сирийских правительственных сил. При этом погибли и российские бойцы ЧВК. Кроме этого появилась информация о возможности новых ударов, в том числе по столице страны Дамаску. Отступать, как говорится, уже некуда.

Вчера Председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов поддержал предложение генерал-полковника в отставке Леонида Ивашова о закрытии воздушного пространства над Сирией для всех иностранных государств, кроме тех, у кого есть соответствующее разрешение от Дамаска.