Британцы, в отличие от Мэй, поздравляют Путина с победой

Премьер Великобритании Тереза Мэй не поздравила президента России Владимира Путина с победой на выборах, но много поздравлений поступает от простых британцев, сообщил российский посол в Лондоне Александр Яковенко. Британцы просят прощения у русских за заявление Джонсона о России

По его словам, поздравительные слова от подданных Соединенного Королевства приходят на e-mail, в Twitter. Британцы желают России процветания, передает ТАСС. Яковенко очень трогают такие сообщения, так как раньше посольство по случаю президентских выборов такого количества поздравлений не получало.

Ранее сообщалось, что победа Владимира Путина на выборах не стала сюрпризом для Белого дома, ее ожидали, заявил представитель администрации президента США Хоган Гидли. В расписании ведомства не было поздравительного звонка Путину.