Президент Польши присоединился к бойкоту чемпионата мира в России

Власти Польши решили бойкотировать чемпионат мира по футболу в России. Польский президент Анджей Дуда не будет участвовать в церемонии открытия турнира, сообщил глава канцелярии Кшиштоф Щерский.

Такое решение глава государства принял 19 марта.

Ранее министр иностранных дел Исландии Гудлейгур Тор заявил, что страна также рассматривает возможность бойкота мундиаля. Однако председатель судейского комитета Футбольной ассоциации Исландии Кристинн Якобссон опроверг эту информацию.

Глава Международной федерации футбола (FIFA, ФИФА) Джанни Инфантино пригрозил проблемами желающим испортить чемпионат мира по футболу, который летом 2018 года пройдет в России.