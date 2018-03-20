Стало известно, почему Путин не участвовал в дебатах перед выборами
20 марта 2018, 14:10 [ «Аргументы Недели» ]
Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал во вторник, 20 марта, по какой причине действующий президент России Владимир Путин не участвовал в дебатах и не проводил активную избирательную кампанию.
Политик отметил, что глава государства решил дать преимущество другим кандидатам на пост главы РФ и позволить им продемонстрировать гражданам страны свои лучшие стороны.
По словам Володина, Владимир Путин не использовал никаких преимуществ занимаемой им должности. Подобный шаг лишний раз наглядно показывает толерантное отношение российского лидера к представителям прочих политических сил, передает сегодня РИА "Новости".
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