Если бы Cambridge Analyt была связана с Россией, тогда всем было бы интересно

После заявления британского телеканала Channel 4 о том, что аналитическая компания Cambridge Analytica незаконно получила данные 50 миллионов пользователей Facebook и вмешивалась в результаты выборы по всему миру, стали известны некоторые подробности журналистского расследования.

Например, что эти же британские аналитики сотрудничали с президентом США Дональдом Трампом во время предвыборной кампании.

Политолог-публицист Михаил Синельников-Оришак прокомментировал ситуацию журналистам RT: «Я думаю, предприятие такого рода в мире далеко не одно. Подобных этой компаний можно много накопать в разных точках мира. Но никто копать не будет, они никому не интересны. Вот если бы они были как-то связаны с Россией — вот тогда да, ужас, ужас. Может, просто примут к сведению. Может, и этого не сделают. Здесь просто весь интерес в создании из России абсолютного зла, для которого все средства хороши».