Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков порекомендовал сохранять "трезвость ума" в ситуации с Лондоном. По его словам, следует ждать от Великобритании доказательств по "делу Скрипаля".

Песков подчеркнул, что британские власти должны предоставить определенные факты, подтверждающие причастность России к отравлению экс-полковника ГРУ и его дочери в Солсбери, передает ТАСС.

Таким образом пресс-секретарь Владимира Путина ответил на просьбу прокомментировать слова канцлера ФРГ Ангелы Меркель о том, что российской стороне следует обнародовать доказательства отсутствия своего "следа" в данном деле. Дмитрий Песков также добавил, что заявление немецкого политика "не обнадеживает", а ее просьба является нонсенсом.