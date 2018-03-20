Песков рекомендует сохранять "трезвость ума" в ситуации с Лондоном
20 марта 2018, 13:23 [ «Аргументы Недели» ]
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков порекомендовал сохранять "трезвость ума" в ситуации с Лондоном. По его словам, следует ждать от Великобритании доказательств по "делу Скрипаля".
Песков подчеркнул, что британские власти должны предоставить определенные факты, подтверждающие причастность России к отравлению экс-полковника ГРУ и его дочери в Солсбери, передает ТАСС.
Таким образом пресс-секретарь Владимира Путина ответил на просьбу прокомментировать слова канцлера ФРГ Ангелы Меркель о том, что российской стороне следует обнародовать доказательства отсутствия своего "следа" в данном деле. Дмитрий Песков также добавил, что заявление немецкого политика "не обнадеживает", а ее просьба является нонсенсом.
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