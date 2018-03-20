Обнародован список кандидатов на вылет из правительства после инаугурации Путина

В российском правительстве после официального вступления в должность вновь избранного президента Владимира Путина произойдут серьезные перестановки. О вероятных кадровых изменениях рассказал политолог Евгений Минченко.

Президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции, посвященной итогам выборов главы государства, заявил о том, что начал думать над новым составом правительства. Кабинет министров будет сформирован после инаугурации президента, которая состоится 7 мая, отметил Путин.









Тема нового правительства ранее прозвучала в послании российского лидера Федеральному собранию. Владимир Путин похвалил нынешний состав высшего исполнительного органа власти за достигнутую макроэкономическую стабильность, при этом заметив, что следующему кабмину придется решать уже более амбициозную задачу. В качестве таковой глава государства назвал достижение темпов роста ВВП, не уступающих мировым.

Политолог Евгений Минченко предположил, что работать над достижением данной цели предстоит, в частности, команде бывшего министра финансов Алексея Кудрина, представители которой должны войти в новый состав правительства. В разговоре с «Коммерсантом» эксперт отметил, что Кудрин выиграл заочную дуэль с бизнес-омбудсменом Борисом Титовым. Как известно, Титов претендовал на роль одного из авторов программы следующего президентского срока, однако его результат на прошедших выборах главы государства поставил столь амбициозные планы под сомнение.









В целом, по мнению Минченко, кабинет министров ждет серьезное обновление. Кандидатом на вылет №1 политолог назвал Максима Соколова, возглавляющего министерство транспорта. Также собеседник издания не исключил, что своих постов могут лишиться Владимир Мединский (министерство культуры), Вероника Скворцова (министерство здравоохранения) и Ольга Васильева (министерство образования и науки).









Ряд членов правительства должен сохранить занимаемые ими позиции или усилить их. В озвученном экспертом списке присутствуют министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр энергетики Александр Новак, министр финансов Антон Силуанов и глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

Сделать прогноз относительно дальнейшей политической судьбы премьера Дмитрия Медведева Евгений Минченко затруднился. Эксперт назвал смену руководителя кабмина радикальным шагом, однако допустил, что Владимир Путин может на него пойти. В этом случае на посту главы правительства появится совершенно новая фигура, предрек Минченко.