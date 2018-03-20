Политолог: Путин внесет изменения в действующую бюрократическую команду
20 марта 2018, 09:45 [ «Аргументы Недели» ]
Президент России Владимир Путин, который, согласно предварительным данным, победил на выборах, получил возможность на изменения в нынешней бюрократической команде. Такое мнение высказал политолог.
Глава Института политических исследований Сергей Марков полагает, что в настоящий момент нельзя с уверенностью сказать, выиграет ли команда от такого исхода голосования, передает "Свободная пресса".
Эксперт также уточнил, что от победы Путина на выборах президента РФ, несомненно, получат "бонусы" крупнейшие структуры страны, которые осуществляют добычу ресурсов и экспортируют их. Это же касается олигархов и прочих наиболее крупных собственников, которых изменения должны миновать.
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