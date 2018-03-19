В Белом доме победе Путина не удивлены, повода для поздравлений нет
19 марта 2018, 21:52 [ «Аргументы Недели» ]
Победа Владимира Путина на выборах не стала сюрпризом для Белого дома, ее ожидали, заявил представитель администрации президента США Хоган Гидли. В расписании ведомства не было поздравительного звонка Путину.
Отвечая на вопросы репортеров, которые сопровождают Трампа на борту президентского самолета по пути в город Манчестер (штат Нью-Гэмпшир) Гидли сказал, что телефонная беседа Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным пока не планируется. «Мы будем работать над развитием отношений с Россией и мы будем отвечать на угрозы нашим интересам,— цитирует Reuters Гидли.— Хотя мы также будем искать площадки для совместной деятельности, если она будет служить нашим интересам».
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