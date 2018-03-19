Джонсон сообщил о совместных с НАТО мерах против России

Глава министерства иностранных дел Великобритании Борис Джонсон на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом рассказал, что страны работают по широкому кругу мер против России.

"Мы работаем над тем, чтобы бороться с дезинформацией, которая идет из России, с фейковыми новостям", — сказал руководитель Форин-офиса, передает РИА Новости. По словам главы британского МИДа, Россия нарушает международное право, а также игнорирует ценности Великобритании.

Ранее Тереза Мэй в очередной раз высказала свое мнение насчет отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Премьер-министр Великобритании заявила, что у России был мотив и возможность для того, чтобы сделать это.