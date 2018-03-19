Очередной выпад Мэй: у РФ были мотив и намерение отравить Сергея Скрипаля

Тереза Мэй в очередной раз высказала свое мнение насчет отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Премьер-министр Великобритании заявила, что у России был мотив и возможность для того, чтобы сделать это. Скотланд-Ярд: связи между смертью Глушкова и отравлением Скрипаля нет

«У России была возможность и, я полагаю, мотив и намерение. Именно такова модель поведения России в Европе, которое мы наблюдали до сих пор»,— цитирует госпожу Мэй Sky News. Британский премьер также указала на поддержку, которую получила Великобритания от своих международных партнёров в связи с данным инцидентом. Мэй также отметила, что ситуация, подобная случившейся в Солсбери, могла произойти в любой другой стране.

Великобритания в ближайшие дни обсудит дальнейшие шаги с союзниками и партнерами в отношении России после ответных мер со стороны МИД РФ, заявила ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.