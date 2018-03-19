Маргарита Симоньян высказалась о победе Путина на выборах и настрое россиян
19 марта 2018, 18:36 [ «Аргументы Недели» ]
Маргарита Симоньян прокомментировала итоги выборов и победу Владимира Путина. Симоньян заявила, что Запад, узнав результаты президентских выборов в России, должен быть в ужасе не от процентов, которые набрал Путин, а от того, что консервативно-патриотические, коммунистические и националистические идеи поддержало 95% населения.Главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" считает, что главам западных стран надо найти адекватных советников по России. По словам Симоньян, "своими недальновидными санкциями, бессердечным унижением российских спортсменов (включая инвалидов), своими скрипалями и показным наплевательством на базовые либеральные ценности вроде презумпции невиновности, своими припадочными массовыми истериками — всеми вот этими несправедливостями и жестокостями, инквизиторским лицемерием и враньём Запад заставили русских перестать вас уважать. "Вас и ваши соу коллд ценности", - цитирует Симоньян RT.
"Мы вас больше не уважаем...И виноваты в этом вы сами. Западные политики и аналитики, газетчики и разведчики... Наш народ вообще много чего способен простить. Но мы не прощаем высокомерия. Впрочем, как и любой нормальный народ", - заявила Маргарита Симоньян и подчеркнула: "Мы больше не хотим жить как вы. Лет пятьдесят — тайно и явно — мы хотели жить как вы, а больше не хотим".
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