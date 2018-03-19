«Украинской хунте» предрекли ликвидацию после победы России в Сирии

«Украинская хунта» в будущем может быть ликвидирована усилиями Москвы. С таким заявлением выступил российский политолог Сергей Марков.

Марков в разговоре с представителями СМИ прокомментировал инцидент во Львове, где в воскресенье полиция не дала проголосовать гражданам России на выборах президента страны. Эксперт отметил, что власти Украины проводят политику государственного терроризма.

По словам Маркова, «киевская хунта» может быть ликвидирована Россией после победы над исламистскими группировками в Сирии. Политолог оговорился, что Москва будет действовать в отношении Украины исключительно политическими методами, пишет «Русская весна».