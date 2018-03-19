Германия со скепсисом отнеслась к идее санкций против Шредера
19 марта 2018, 14:45 [ «Аргументы Недели» ]
В Германии к идее главы МИД Украины Павла Климкина о введении санкций против Герхарда Шредера отнеслись весьма скептически.
Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен прокомментировала, что санкции против бывшего канцлера Германии стоит обсуждать только после тщательной проверки и с большой осторожностью.
Герхард Шредер, в свою очередь, отказался изменить свое отношение к Владимиру Путину и отказаться от дружбы с ним, несмотря на критику в свой адрес. Бывший канцлер Германии неоднократно выражал свой протест против антироссийских санкций и демонстрировал дружеское отношение к России, пишет РИА Новости.
Политические обозреватели предполагали такую реакцию Германии на популистское заявление Климкина. «Его слова – это глас вопиющего в пустыне. Климкин и сам прекрасно понимает, что никто не воспринимает его всерьез», - считает аналитик Владислав Гулевич.
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