Германия со скепсисом отнеслась к идее санкций против Шредера

В Германии к идее главы МИД Украины Павла Климкина о введении санкций против Герхарда Шредера отнеслись весьма скептически. Политолог прокомментировал идею Климкина ввести санкции против Шрёдера

Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен прокомментировала, что санкции против бывшего канцлера Германии стоит обсуждать только после тщательной проверки и с большой осторожностью.

Герхард Шредер, в свою очередь, отказался изменить свое отношение к Владимиру Путину и отказаться от дружбы с ним, несмотря на критику в свой адрес. Бывший канцлер Германии неоднократно выражал свой протест против антироссийских санкций и демонстрировал дружеское отношение к России, пишет РИА Новости.

Политические обозреватели предполагали такую реакцию Германии на популистское заявление Климкина. «Его слова – это глас вопиющего в пустыне. Климкин и сам прекрасно понимает, что никто не воспринимает его всерьез», - считает аналитик Владислав Гулевич.