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Депутат рассказал историю флешмоба "не признай выборы в Крыму"

19 марта 2018, 12:54 [ «Аргументы Недели» ]

Депутат рассказал историю флешмоба "не признай выборы в Крыму"
Фото: pixabay.com

Депутат Государственной Думы от Севастополя Дмитрий Белик прокомментировал заявление МИД Франции о непризнании выборов президента России в Крыму.

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Флешмоб западных стран «не признай выборы в Крыму первым» уходит корнями глубоко в историю, считает депутат. Крымский полуостров давно уже является раздражителем для Запада, особенно после Крымской войны XIX века.

В отношении Запада к полуострову Крым налицо разногласие: с одной стороны, непробиваемые политики, с другой – западная общественность, которая приезжает в Крым, чтобы своими глазами увидеть, как и чем живет полуостров. Но, несмотря на этот «европейский маятник», мнение Запада никак не влияет на решения и выбор россиян, подчеркивает Дмитрий Белик.

Что же касается инициатора этого флешмоба, украинского президента Петра Порошенко, то мы слышим критику от человека, который пришел к власти с толпой автоматчиков. Он понимает, что никаким образом не может повлиять на политику России, и все, что ему остается – это подпрыгивать в своем кресле и швыряться громкими тезисами, цитирует RT мнение Дмитрия Белика.

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