Политолог объяснил, почему Путин получил на выборах рекордное количество голосов

Эксперт в понедельник объяснил, почему действующий российский лидер Владимир Путин получил на выборах президента в этом году рекордное количество голосов. Граждане РФ проголосовали накануне.

Глава Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков отметил, что наиболее большую роль в результатах выборов сыграли внутренние мобилизационные механизмы. По мнению специалиста, россияне воспринимают Владимира Путина как человека, способного выполнить обещания, которые были даны простым людям, передает RT

Чеснаков добавил, что высокий рейтинг действующего президента фиксируется в течение нескольких лет, а не только во время избирательной кампании.