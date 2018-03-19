Явка на Южном Урале составила 66,41% избирателей

В семь утра Избирательная комиссия региона подвела итоги Единого дня голосования на Южном Урале.

Все 2305 избирательных участков сумели обработать все голоса к семи утра. Как стало известно рано утром, явка в регионе составила 66,41 процентов избирателей.

По результатам голосования 73 процента южноуральцев выбрали Владимира Путина, который был самовыдвиженцем. Кандидат от "КПРФ" Павел Грудинин набрал 12,99 процентов голосов, а на третьем месте оказался лидер партии "ЛДПР" - Владимир Жириновский с 6,96 процентами.

На четвертом месте Ксения Собчак, на пятом - Григорий Явлинский с 1,79 процентом и 1,23 процентом голосов. У Бориса Титова - 0,93%, Максима Сурайкина - 0,76%, Сергея Бабурина - 0,77%.

ЦИК после обработки 98 процентов бюллетеней отметил, что в стране отдали свои голоса за кандидатов 54 миллиона человек, или 76,63 процентов россиян. Это - рекорд постсоветской России.

Как уточнила председатель ЦИК России Элла Памфилова, никаких серьёзных нарушений, которые могли бы повлиять на результат голосования, во время выборов зафиксировано не было. Подробнее читайте на сайте газеты "Вечерний Челябинск".