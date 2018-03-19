Алексей Пушков сравнил Украину с Косово

Сенатор Алексей Пушков убежден, что Украина не понесет ответственность за то, что заблокировала гражданам РФ доступ в посольства и консульства, где проходило голосование на выборах президента.

Председатель Комиссии Совфеда подчеркнул, что апелляция к каким-либо международным структурам не имеет никакого смысла, поскольку Запад уже давно вывел Украину за границы действия международного права, как когда-то случилось с Косово, передает "Свободная пресса".

Пушков отметил, что никто даже не стал осуждать "резню в Одессе", из чего можно сделать вывод, что украинские власти имеют "разрешение" на всякий беспредел.