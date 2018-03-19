Сенатор Маккейн усомнился в победе Путина на выборах

Американский сенатор Джон Маккейн выразил сомнение в легитимности победы Владимира Путина на выборах и выразил поддержку «всем россиянам, жаждущим свободы».

Россияне знают, что притязание Путина на власть – это обман, уверен Маккейн. Поэтому Путину и его команде пришлось очень сильно постараться, чтобы повысить явку избирателей до легитимного уровня. Запись об этом опубликована в Twitter Джона Маккейна. К тексту прикреплена статья с подробным описанием мобилизационной предвыборной кампании российских властей, сообщает НСН.

Джон Маккейн возглавляет комитет Сената США по вооруженным силам. Ранее, в 2008 году, он баллотировался на пост президента США от партии республиканцев, но победил тогда демократ Барак Обама.