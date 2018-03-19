Лидер Азербайджана поздравил Путина с победой на выборах

Азербайджанский лидер Ильхам Алиев направил действующему президенту России Владимиру Путину поздравления с победой на выборах. В минувшее воскресенье в РФ состоялось голосование избирателей.

По словам Алиева, победа Путина говорит о его политическом авторитете, а также о том, что граждане страны поддерживают его политический курс, передает портал "Газета.Ru".

Президент Азербайджана заметил, что его российский коллега старается обеспечить в стране законность, стабильность и правопорядок, а также пытается осуществить масштабные преобразования и повысить благосостояние людей. Алиев также подчеркнул, что Владимир Путин внес существенный вклад в развитие российско-азербайджанских отношений.