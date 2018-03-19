Эксперт: высокая явка на выборах является ответом на агрессивную кампанию Запада

Эксперт высказался накануне о причинах высокой явки на выборах президента России в этом году. Своим мнением поделился заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

По словам специалиста, агрессивная антироссийская кампания, которую Запад начал проводить непосредственно перед выборами российского лидера, на деле имела обратный эффект. Как уточняет портал "Экономика сегодня", россияне сплотились и осознали, что каждый голос важен – ведь решается будущее страны.

Шаповалов отметил, что о росте явки на выборах 2018 года было известно заранее, поскольку социологи проводили опросы в разных регионах России и заметили настроения избирателей.