Владимир Путин набрал в Крыму больше 92% голосов избирателей

По данным ЦИК, на выборах президента России в Крыму Владимир Путин набрал свыше 92% голосов избирателей. К 18.00 по мск явка составила 63,9%. Французские власти не признают проведение выборов президента России в Крыму

В Севастополе Владимир Путин набрал 90,45% голосов, в Крыму – 92,16%. Оставшиеся голоса распределились следующим образом: Сергей Бабурин набрал 0,2%, Павел Грудинин – 2,26%, Владимир Жириновский – 1,87%, Ксения Собчак – 1,88%, Максим Сурайкин – 0,21%, Борис Титов – 0,42%, Григорий Явлинский – 0,56%, сообщает РИА Новости.

Жители Крымского полуострова впервые принимают участие в выборах президента России после воссоединения. Ранее МИД Франции заявил, что не признает результаты выборов президента России в Крыму.