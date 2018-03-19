Владимир Путин набрал в Крыму больше 92% голосов избирателей
19 марта 2018, 07:11 [ «Аргументы Недели» ]
По данным ЦИК, на выборах президента России в Крыму Владимир Путин набрал свыше 92% голосов избирателей. К 18.00 по мск явка составила 63,9%.
В Севастополе Владимир Путин набрал 90,45% голосов, в Крыму – 92,16%. Оставшиеся голоса распределились следующим образом: Сергей Бабурин набрал 0,2%, Павел Грудинин – 2,26%, Владимир Жириновский – 1,87%, Ксения Собчак – 1,88%, Максим Сурайкин – 0,21%, Борис Титов – 0,42%, Григорий Явлинский – 0,56%, сообщает РИА Новости.
Жители Крымского полуострова впервые принимают участие в выборах президента России после воссоединения. Ранее МИД Франции заявил, что не признает результаты выборов президента России в Крыму.
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