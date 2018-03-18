Алексей Венедиктов назвал состоявшие в Москве выборы президента удачными

На избирательных участках в российской столице не зафиксировано дополнительных нарушений. Об этом сообщил Алексей Венедиктов, глава Общественного штаба по наблюдению за выборами президента РФ в Москве.

Венедиктов выразил удовлетворение тем фактом, что голосование прошло максимально «чисто». Он назвал состоявшиеся выборы удачными.

Заместитель Венедиктова Алексей Шапошников, в свою очередь, рассказал, что в течение воскресенья штаб получил 35 сообщений об инцидентах. Они касались недопуска наблюдателей, отключения электроэнергии и очередях на участках. Кроме того, поступили сведения о 16 нарушениях общественного порядка, однако они своего подтверждения не нашли.

Сегодня в столице работали 3 642 избирательных участка. Общественные наблюдатели присутствовали на 96% из них.

По состоянию на 18.00, в голосовании приняли участие 52,8% зарегистрированных в Москве избирателей. Явка на 4% превосходит показатель выборов президента, состоявшихся в 2012 году. По словам председателя столичной Общественной палаты Константина Ремчукова, высокая явка свидетельствует о том, что прошедшая президентская кампания вызвала большой интерес у горожан.