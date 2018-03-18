В предвыборном штабе Путина прокомментировали первые результаты голосования
18 марта 2018, 22:58 [ «Аргументы Недели» ]
В воскресенье в предвыборном штабе действующего российского лидера Владимира Путина прокомментировали первые результаты голосования на выборах президента РФ. Ранее стали известны данные экзит-поллов.
Пресс-секретарь предвыборного штаба Путина Андрей Кондрашов заявил, что предварительная информация о победе политика на выборах является замечательной. Как отмечает РИА "Новости", полученное количество голосов полностью устроило команду Владимира Владимировича.
В Центризбиркоме РФ успели обработать 21,33 процента протоколов, вследствие чего выяснилось, что Путин набирает 71,97 процента голосов.
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