В предвыборном штабе Путина прокомментировали первые результаты голосования

В воскресенье в предвыборном штабе действующего российского лидера Владимира Путина прокомментировали первые результаты голосования на выборах президента РФ. Ранее стали известны данные экзит-поллов.



Пресс-секретарь предвыборного штаба Путина Андрей Кондрашов заявил, что предварительная информация о победе политика на выборах является замечательной. Как отмечает РИА "Новости", полученное количество голосов полностью устроило команду Владимира Владимировича.

В Центризбиркоме РФ успели обработать 21,33 процента протоколов, вследствие чего выяснилось, что Путин набирает 71,97 процента голосов.