Данные экзит-поллов свидетельсвуют о том, что Путин выигрывает выборы в 1-м туре

Вечером в воскресенье появились первые данные экзит-поллов. Согласно последней информации, на выборах президента Российской Федерации 2018 года лидирует действующий глава страны Владимир Путин.

Как сообщает Фонд "Общественное мнение", за политика сегодня проголосовали 76,3 процента граждан. На втором месте с результатом 11,8 процента оказался кандидат от КПРФ Павел Грудинин, далее следуют Владимир Жириновский с показателем 5,9 процента и Ксения Собчак с 1,8 процента, передает РИА "Новости".

Согласно информации ВЦИОМ, за Путина свои голоса отдали 73,9 процента избирателей, за Грудинина — 11,2 процента, за Жириновского – 6,7 процента, а за Собчак – 2,5 процента.