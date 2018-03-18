Избирательные участки в Москве и Подмосковье закрыты
18 марта 2018, 20:22 [ «Аргументы Недели» ]
В Москве и Подмосковье официально закрылись все избирательные участки. Ранее сообщалось, что голосование на выборах президента Российской Федерации будет завершено в 20.00 по московскому времени.
Отмечается, что в общей сложности в воскресенье, 18 марта, в столице России функционировали 3 тысячи 605 избирательных участков, а в Московской области – 4 тысячи 239, передает РИА "Новости".
Согласно информации ЦИК, явка на выборы в Москве к 18.00 составила 52,72 процента.
Известно, что с 20.00 в 73 территориальных избирательных комиссиях будет осуществляться видеонаблюдение. Происходящее в помещениях будет фиксироваться до подписания итоговых протоколов.
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